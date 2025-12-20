Manchester City, líder momentáneo en la Premier League

EFE

El Manchester City, con un doblete de Erling Haaland y con un tanto de Tijjani Rijnders, superó al West Ham (3-0) y despegó lanzado hacia el liderato provisional de la Premier League a la espera del resultado del Everton-Arsenal.



El equipo de Pep Guardiola firmó un duelo de guante blanco con pocos sobresaltos. Apenas sufrió quince minutos de la segunda parte, cuando ya ganaba 2-0 y el West Ham arrancó tres claras ocasiones que quedaron en nada. El resto del choque, sobre todo el acto inicial, fue del City, con Haaland resolutivo como siempre y bien apoyado por la finura de Rayan Cherki desde el costado derecho. Doblete de Erling Halaand con el que supera el registro de Cristiano Ronaldo

Ambos equipos aparecieron por el césped del Etihad Stadium sin los jugadores que participarán en la Copa África -Rayan Ait Nouri y Omar Marmoush en el City, y Malick Diouf y Aaron Wan-Bissaka en el West Ham-, y, en el caso del cuadro 'citizen', todavía con bajas importantes (Jeremy Doku, Oscar Bobb, Mateo Kovacic, Rodri Hernández y John Stones).



Los objetivos de los dos equipos eran totalmente diferentes. El del City estaba claro: terminar la jornada en lo más alto de la Premier League; es decir, ganar y esperar un pinchazo del Arsenal en su visita al Everton. El del West Ham, romper una racha de cinco encuentros sin conocer la victoria y salir de los puestos de descenso.



El objetivo de 'Los Hammers', por el estado de forma de ambos equipos, parecía, a priori, un milagro. El City, en este momento del curso, está intratable. Parece haber recuperado su identidad tras un paréntesis de dudas y vuelve a ser un rival temible, algo que ante el West Ham dejó claro desde el pitido inicial.

HAALAND MAKES IT THREE!!! 😤



🩵 3-0 ⚒️ pic.twitter.com/jmYIA2ploC — Manchester City (@ManCity) December 20, 2025

Con ese guión, el City no tardó ni cinco minutos en adelantarse en el marcador. Y, como no, fue Haaland el encargado de desnivelar el choque. El atacante noruego marcó su tanto número 18 -en 17 partidos- tras una buena asociación con Phil Foden, que colocó en el punto de penalti el centro que remató su compañero a la red. Necesitó dos intentos, ya que Alphonse Areola despejó el primero, pero no pudo hacer nada en el segundo.



Con un gol de ventaja y con la pelota absolutamente controlada, el City jugó a placer durante el resto del acto inicial. No encontró ningún tipo de oposición: acaparó la posesión, anuló por completo al West Ham y dio un aviso por medio de Haaland, que no acertó en un remate de cabeza un centro desde la banda derecha de Rayan Cherki.



El extremo francés, exquisito durante todo el partido, dejó su sello al filo del descanso. Robó la pelota a Mateus Fernandes con un gesto técnico precioso: imitó la famosa 'cuerda' de Iniesta y cedió el balón a Haaland dentro del área, que a su vez lo prolongó hacia Rijnders. El neerlandés no perdonó: fusiló a Areola con un disparo seco y el City se marchó al vestuario con dos goles de ventaja.



El West Ham, totalmente noqueado, tuvo diez minutos de inspiración con tres ocasiones casi consecutivas. Inició la serie Freddie Potts con un disparo desde el punto de penalti que repelió con su manopla derecha Gianluigi Donnarumma; y la continúo Jarrod Bowen con un par de intentos que no resolvió bien frente al portero italiano.



Los hombres de Nuno Espírito Santo perdonaron y lo pagaron, porque Haaland, en un lío defensivo del West Ham, y rodeado de rebotes, selló el partido con su tanto número 19, el tercero del City y el tanto que certificó tres puntos con los que el equipo de Guardiola dio un paso firme hacia el liderato. Se le escapó el 'hat trick' porque falló un mano a mano, pero su equipo cumplió. Será líder si falla el Arsenal.