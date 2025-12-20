Oscar Sandoval
Arsenal aguanta la presión y sigue firme en la Premier League
Los ‘Gunners’ ganaron como visitantes y mantienen la ventaja sobre el City
Un gol de Viktor Gyökeres a los 27 minutos fue suficiente para que Arsenal saliera de la casa de Everton con los tres puntos y el liderato de la Premier League, la presión de Manchester City continuará, pero mientras los ‘Gunners’ sigan ganando, seguirán mandando.
Arsenal va superando obstáculos en un momento en el que no puede fallar, el City que está a dos puntos y tiene cinco victorias en fila lo tiene en la mira, pero esta temporada el líder se ve más sólido y tiene pasta de campeón, para levantar el título falta mucho, pero va por buen camino.
Gyökeres abrió el marcador a los 27 minutos tras una mano infantil de Jack O’Brien en un tiro de esquina y rompió una sequía de nueve partidos sin marcar desde los 11 pasos.
El poste le negó el 2-0 a Lendro Trossard en la segunda mitad y Arsenal mantuvo el control para conseguir la victoria y mantenerse en lo más alto de la Premier League.
