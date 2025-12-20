Arsenal aguanta la presión y sigue firme en la Premier League

Oscar Sandoval

Un gol de Viktor Gyökeres a los 27 minutos fue suficiente para que Arsenal saliera de la casa de Everton con los tres puntos y el liderato de la Premier League, la presión de Manchester City continuará, pero mientras los ‘Gunners’ sigan ganando, seguirán mandando.

Taking all three points back to N5 ✊ pic.twitter.com/yJZTdyozYb — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2025

Arsenal va superando obstáculos en un momento en el que no puede fallar, el City que está a dos puntos y tiene cinco victorias en fila lo tiene en la mira, pero esta temporada el líder se ve más sólido y tiene pasta de campeón, para levantar el título falta mucho, pero va por buen camino.

Gyökeres abrió el marcador a los 27 minutos tras una mano infantil de Jack O’Brien en un tiro de esquina y rompió una sequía de nueve partidos sin marcar desde los 11 pasos.

El poste le negó el 2-0 a Lendro Trossard en la segunda mitad y Arsenal mantuvo el control para conseguir la victoria y mantenerse en lo más alto de la Premier League.