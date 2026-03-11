El Tottenham frena la renovación de abonos por miedo al descenso

EFE

El Tottenham Hotspur ha dado varios días extra de margen a los aficionados para decidir si quieren renovar sus abonos de temporada ante el temor de que el equipo pueda bajar al Championship (la Segunda División inglesa).

Los 'Spurs' tienen un solo punto de ventaja respecto a la zona de descenso con nueve jornadas por disputarse y pueden caer a dichos puestos si pierden este sábado contra el Liverpool y en función de los resultados de Nottingham Forest y West Ham United.

Los aficionados tenían de límite hasta el 26 de mayo, es decir, dos días después del final de la Premier League, para decidir si querían renovar o no, pero el club les ha avisado que han ampliado este periodo hasta el 7 de junio, dada la "gravedad de la posición del club en la liga".

El Tottenham aún no conoce la victoria en la Premier en 2026 y está inmerso en la peor racha histórica al haber perdido los seis últimos partidos que ha disputado entre todas las competiciones. Desde la llegada de Igor Tudor como sustituto de Thomas Frank, el equipo ha perdido contra el Arsenal (1-4), el Fulham (2-1), el Crystal Palace (1-3) y el Atlético de Madrid (5-2).

El croata aún sigue siendo el técnico de los 'Spurs', pero su posición está más que en peligro y el club inglés ya ha mantenido contactos con otros técnicos en caso de que los resultados no mejoren.

Después de visitar este sábado al Liverpool en Anfield, el Tottenham recibirá en casa al Atlético de Madrid con la inviable tarea de remontar un 5-2 adverso.