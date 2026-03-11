Publicación: jueves 12 de marzo de 2026

El Tottenham frena la renovación de abonos por miedo al descenso

Los 'Spurs' ocupan el sitio #16 de la tabla general de la Premier League.

El Tottenham Hotspur ha dado varios días extra de margen a los aficionados para decidir si quieren renovar sus abonos de temporada ante el temor de que el equipo pueda bajar al Championship (la Segunda División inglesa).

Los 'Spurs' tienen un solo punto de ventaja respecto a la zona de descenso con nueve jornadas por disputarse y pueden caer a dichos puestos si pierden este sábado contra el Liverpool y en función de los resultados de Nottingham Forest y West Ham United.

Los aficionados tenían de límite hasta el 26 de mayo, es decir, dos días después del final de la Premier League, para decidir si querían renovar o no, pero el club les ha avisado que han ampliado este periodo hasta el 7 de junio, dada la "gravedad de la posición del club en la liga".

¡Duró 17 minutos! Antonin Kinsky salió de cambio tras comerse 3 goles

El portero partió como titular en lugar de Guglielmo Vicario, quien había recibido nueve goles en los últimos tres partidos.
Julián álvarez aprovechó que Kinsky erró un pase para robar el balón y servírselo a Marcos Llorente.
El español no perdonó y abrió el marcador al minuto 5.
Al 14', Micky van de Ven perdió el esférico y Antoine Griezmann lo recuperó.
El francés doblegó al portero con facilidad para el 2-0.
Julián Álvarez amplió la ventaja un minuto después, luego de que Kinsky no contactara correctamente con la pelota.
Kinsky llegó al Tottenham en enero de 2025, pero jamás había jugado en la Champions.
Finalmente, tras sus errores, Tudor decidió sustituirlo por Vicario, quien ha disputado los ocho duelos anteriores de la competencia.

El Tottenham aún no conoce la victoria en la Premier en 2026 y está inmerso en la peor racha histórica al haber perdido los seis últimos partidos que ha disputado entre todas las competiciones. Desde la llegada de Igor Tudor como sustituto de Thomas Frank, el equipo ha perdido contra el Arsenal (1-4), el Fulham (2-1), el Crystal Palace (1-3) y el Atlético de Madrid (5-2).

El croata aún sigue siendo el técnico de los 'Spurs', pero su posición está más que en peligro y el club inglés ya ha mantenido contactos con otros técnicos en caso de que los resultados no mejoren.

Después de visitar este sábado al Liverpool en Anfield, el Tottenham recibirá en casa al Atlético de Madrid con la inviable tarea de remontar un 5-2 adverso.

