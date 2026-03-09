Liverpool en la lista de víctimas de Victor Osimhen en la Champions League

Oscar Sandoval

Galatasaray intentará salir con ventaja de la ida en los octavos de final de la Champions League contra Liverpool y para eso necesita que Victor Osimhen tenga un buen partido, el delantero suma siete goles y llevará el peso ofensivo del equipo turco.

Galatasaray recibe por segunda ocasión en la temporada al conjunto inglés con el recuerdo fresco de la victoria en la jornada dos de la fase de liga, un duelo que se inclinó a favor de los locales a los 16 minutos con un gol de Osimhen desde el manchón penal.

El nigeriano estrenó su cuenta en la Liga de Campeones ante los ‘Reds’ para después anotar un doblete ante Bodø/Glimt y un hat-trick contra Ajax, sin embargo, entró en un bache de cuatro partidos sin anotar tras una lesión muscular.

La buena noticia para el equipo turco es que se reencontró con el gol en la vuelta del playoff contra la Juventus, un tanto que mandó la eliminatoria a tiempo extra y que lo dejó listo para los octavos de final.