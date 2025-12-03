El Sunderland sobrevive a Anfield y pone limón a la herida del Liverpool

Héctor Cantú

El Liverpool sigue sumando traspiés en la presente campaña de la Premier League y ahora ha tenido ue venir de atrás para rescatar, en casa, un empate sufrido ante los ‘Black Cats' que siguen siendo un equipo rocoso.

Los comandados por Arne Slot han sumado su primer empate de la temporada producto de inconsistencias dentro del terreno de juego y errores continuos de sus principales figuras que no logran darle potencia a Los Reds.

A DREAM SEASON CONTINUES FOR SUNDERLAND AS THEY LEAD LIVERPOOL AT ANFIELD. 🤯 pic.twitter.com/SOr4MOSO0N — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 3, 2025

La acción más peligrosa del primer tiempo fue a cargo del equipo visitante con un disparo de larga distancia que terminó estrellándose en el larguero.

Aunque el Liverpool comenzó tocando la puerta rival en los primeros minutos, un error de Virgil Van Dijk abrió la puerta para que el Sunderland se pusiera arriba en el tanteador cuando el partido ya transitaba en la segunda mitad.

Un disparo de larga distancia de Talbi, recuperador del error de Van Dij, fue el encargado de adelantar a los visitantes.

Y cuando parecía que el Liverpool se iría de nuevo con una derrota en la espalda, apareció el tanto de Florian Wirtz con un disparo dentro del área que encontró piernas rivales antes de incrustarse en las redes.

The wait is over for Florian Wirtz—or is it?



Liverpool get their equalizer but it's ruled an own goal off Nordi Mukiele! pic.twitter.com/lwaaNdcTZi — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 3, 2025

Aunque en los minutos finales el Liverpool atacó con todo su arsenal, buscando la voltereta, el Sunderland estuvo muy cerca de llevarse la victoria. Una falla a la hora de la definición de Wilson Isidor dejó con vida a los de casa.

Con este resultado el Liverpool cae hasta la octava posición de la clasificación general, mientras que el Sunderland se quedó ubicado en la sexta posición.