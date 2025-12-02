Mohamed Salah dejará a Liverpool en un momento complicado

Oscar Sandoval

Liverpool despertó con la victoria ante West Ham, pero no tiene nada que celebrar porque está en la octava posición de la tabla, fuera de la zona europea y necesita recuperar los puntos perdidos.

Para Arne Slot es vital contar con sus principales figuras, pero sabe que Mohamed Salah no estará disponible a partir de mediados de diciembre por el llamado de Egipto para la Copa Africana.

Back under the Anfield lights on Wednesday 🏟️ #LIVSUN pic.twitter.com/4CnjKdW6Rh — Liverpool FC (@LFC) December 2, 2025

Salah fue el goleador de los ‘Reds’ la temporada pasada, anotó 29 goles en 38 partidos y fue vital para obtener el título de la Premier League, sin embargo, en este curso el ritmo del egipcio es otro y en 12 compromisos registra cuatro anotaciones, aún así, es una pieza clave que Slot perderá después del juego contra Brighton.

El técnico neerlandés confirmó que el ‘Faraón’ abandonará la disciplina del conjunto de Anfield, “el 15 de diciembre”, para integrarse a la concentración de Egipto que participará en la Copa Africana que se disputará en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero.

Salah se podría perder hasta seis juegos de Premier League, con seguridad serán cinco, ante Tottenham, Wolverhampton, Leeds, Fulham y Liverpool, por lo que le tocará responder a los fichajes que siguen sin ser solución para Slot.