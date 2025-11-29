Tottenham suma cuatro partidos sin ganar en la Premier League

Redacción FOX Deportes

Tottenham entró en una espiral negativa luego de caer 2-1 ante Fulham tras cinco primeros minutos nefastos con los que se complicó el partido ante Fulahm que ganó su primer partido de la temporada como visitante en la Premier League.

Tras apenas cuatro minutos de juego, Kenny Teté enganchó una pelota suelta en la frontal con tal fortuna que se desvió en Destiny Udogie y engañó a Guglielmo Vicario, que se convirtió un minuto más tarde en el protagonista de la noche con uno de esos errores que te dejan señalado.

El arquero italiano salió de su área para proteger una pelota y, mientras le encimaba Raúl Jiménez, decidió rifarla en largo en lugar de mandarla fuera para evitar riesgos innecesarios. El balón llegó a Joshua King y este se la dio rápido a Harry Wilson, que desde prácticamente la línea de banda dibujó una curva directa a gol mientras Vicario intentaba recuperar la posición sin ayuda de la defensa.

THREE POINTS FOR THE FULHAM! 😘 pic.twitter.com/HF3U1tx1bW — Fulham Football Club (@FulhamFC) November 29, 2025

Fulham pudo hacer aún más daño porque Samuel Chukwueze tuvo dos ocasiones para engordar la cuenta goleadora. Primero se topó con un palo y más tarde regateó a Vicario, pero Micky Van de Ven le rebanó la pelota cuando ya saboreaba el gol.

En la segunda mitad, el Fulham se metió con todo atrás para defender la ventaja y lo consiguió pese a que Mohammed Kudus, con una volea a una escuadra, redujo distancias con media hora por delante, pero nada cambió.