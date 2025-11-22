Enrique Gómez
Gol de Raúl Jiménez, delantero ejemplar del Fulham
Pese a todo el rodaje en la Fecha FIFA, el mexicano fue titular e hizo un gol heorico
Después de cinco partidos seguidos como titular, Raúl Jiménez volvió a marcar gol en la Premier League.
También, recibió su primera amonestación de la temporada en un cierre de locura ante el Sunderland.
El Fulham ganó 1-0 en casa con un tardío y único gol del mexicano, quien jugó los 90 minutos en esta Jornada 12 de la liga de Inglaterra, pese a todo el desgaste que tuvo en la Fecha FIFA.
Y es que, aunque el atacante de 34 años jugó 74 minutos contra Uruguay y 90’ ante Paraguay la noche del martes (madrugada del miércoles en Inglaterra), fue habilitado como titular por el técnico Marco Silva y jugó el encuentro completo con el Fulham, pues llegó con dos delanteros lesionados para este encuentro sabatino contra el Sunderland.
Pese a todo el rodaje, Jiménez resolvió el partido a los 84 minutos. Fantástico centro de Samuel Chukwueze por izquierda, que picó justo antes del forcejeo entre Jiménez y el defensor para que el esférico quedara a merced de la barrida del mexicano, quien prácticamente a ‘ciegas’ contactó el balón.
Con puro instinto, Raúl le dio la victoria a su equipo (la segunda en los últimos tres partidos) y de paso anotó su segundo gol de la temporada en la Premier League, el primero desde el 28 de septiembre, en la derrota contra el Aston Villa. Y hablando de estadísticas, el mexicano recibió su primera amarilla al 90’+5.
Con este triunfo, Fulham se alejó a tres puntos de la zona de descenso.
Jiménez fue el héroe del día y respondió a la confianza cuando su equipo más lo necesitaba. Ahora, podrá descansar al menos unos días, pues el siguiente partido es el sábado 29 de noviembre ante el Tottenham.
