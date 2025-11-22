Gol de Raúl Jiménez, delantero ejemplar del Fulham

Enrique Gómez

Después de cinco partidos seguidos como titular, Raúl Jiménez volvió a marcar gol en la Premier League.

También, recibió su primera amonestación de la temporada en un cierre de locura ante el Sunderland.

El Fulham ganó 1-0 en casa con un tardío y único gol del mexicano, quien jugó los 90 minutos en esta Jornada 12 de la liga de Inglaterra, pese a todo el desgaste que tuvo en la Fecha FIFA.

Y es que, aunque el atacante de 34 años jugó 74 minutos contra Uruguay y 90’ ante Paraguay la noche del martes (madrugada del miércoles en Inglaterra), fue habilitado como titular por el técnico Marco Silva y jugó el encuentro completo con el Fulham, pues llegó con dos delanteros lesionados para este encuentro sabatino contra el Sunderland.

El olfato goleador del mexicano dentro del área. Fulham lo gana por la mínima. 🔥#PremierLeague pic.twitter.com/Zrma9GIYtF — FOX (@somos_FOX) November 22, 2025

Pese a todo el rodaje, Jiménez resolvió el partido a los 84 minutos. Fantástico centro de Samuel Chukwueze por izquierda, que picó justo antes del forcejeo entre Jiménez y el defensor para que el esférico quedara a merced de la barrida del mexicano, quien prácticamente a ‘ciegas’ contactó el balón.

Con puro instinto, Raúl le dio la victoria a su equipo (la segunda en los últimos tres partidos) y de paso anotó su segundo gol de la temporada en la Premier League, el primero desde el 28 de septiembre, en la derrota contra el Aston Villa. Y hablando de estadísticas, el mexicano recibió su primera amarilla al 90’+5.

Con este triunfo, Fulham se alejó a tres puntos de la zona de descenso.

Jiménez fue el héroe del día y respondió a la confianza cuando su equipo más lo necesitaba. Ahora, podrá descansar al menos unos días, pues el siguiente partido es el sábado 29 de noviembre ante el Tottenham.