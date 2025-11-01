Liverpool ganó y cortó la racha negativa en la Premier League

Redacción FOX Deportes

Mohamed Salah, cuestionado en este inicio de temporada, volvió a ser decisivo y condujo a Liverpool hacia una sólida victoria de 2-0 frente a Aston Villa, en un encuentro que cortó la racha negativa de los 'Reds' que venían de perder cuatro partidos consecutivos de Premier League.

Three points for the Reds 🙌🔴 pic.twitter.com/slwFiBuKdk — Liverpool FC (@LFC) November 1, 2025

El egipcio abrió el marcador al filo del descanso tras aprovechar un grave error en la salida del balón de Emiliano Martínez, que no estuvo acertado en el pase y regaló la pelota al delantero para que adelantara a su equipo.

Tras el gol de Salah, Liverpool no bajó el ritmo y apenas trece minutos después llegó el segundo, Ryan Gravenberch amplió la ventaja con un disparo desviado por Pau Torres tras una asistencia de Alexis Mac Allister, que sorprendió al 'Dibu' Martínez.

Los 'Reds' controlaron el partido ante un Aston Villa que apenas pudo crear ocasiones y solo pudo rematar a portería en una ocasión en la segunda parte.

Con esta victoria, el Liverpool corta su mala racha y asciende hasta la tercera plaza, mientras que los ‘Villanos’, se quedan en la posición 11 de la tabla.