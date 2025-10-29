Pesadilla en Anfield: Liverpool goleado y eliminado de la Copa de la Liga

Karla Villegas Gama

Crystal Palace le ha tomado la medida al Liverpool y consiguió su cuarto victoria al hilo sobre los ‘Reds’, esta vez en la cuarta ronda de la Copa de la Liga.

Los ‘Eagles’ se impusieron 0-3 en su visita a Anfield, con doblete de Ismaïla Sarr y un gol de Yeremy Pino, suficiente para dejar fuera de la con tienda a los de Arne Slot.

El partido parecía que iría a favor de los locales desde los primeros minutos, especialmente por las oportunidades que creó Rio Ngumoha; sin embargo, la zaga consiguió neutralizarlo.

Federico Chiesa también tuvo opciones claras aunque no pudo concretar ninguna. En cambio, los visitantes crecieron de a poco y para el minuto 41 abrieron el marcador por conducto de Sarr. El delantero aprovechó un error de Joe Gomez y superó a Freddie Woodman.

El gol descolocó a los ‘Reds’ y Crystal Palace sacó ventaja de ello. Al 44’ Sarr volvió al ataque, recibió el esférico solo en el área y puso el 0-2.

En el complemento, Slot decidió mantener a sus 11 jugadores; mientras que Oliver Glasner decidió mandar a Jean-Philippe Mateta al ataque.

Chiesa parecía ser el único ‘Red’ con ganas de recortar distancias, su esfuerzo era claro en comparación con sus compañeros.

La desesperación de Liverpool era clara y Andy Robertson recibió una amonestación al 56’ por una entrada artera sobre Pino.

Al 67’ llegaron los primeros cambios del local: Amara Nallo, Wellity Lucky y Kaide Gordon, por Robertson, Kieran Morrison y Alexis Mac Allister.

Pero ninguno surtió efecto, en cambio, Nallo se fue expulsado 12 minutos después de haber ingresado tras perder el esférico y derribar a Justin Devenny, el último hombre del Crystal Palace.

Con todo en contra, Liverpool trató de soportar los embates del rival sin éxito. Al 89’ los ‘Eagles’ pusieron el tercero de la noche, con un disparo de Pino.

Es la primera ocasión desde la temporada 2022/23 que Liverpool queda eliminado en la cuarta ronda de la Copa de la Liga.