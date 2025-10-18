La crisis del Liverpool es una realidad; ahora cayeron con el Manchester United

Héctor Cantú

El Liverpool, de haberlo ganado todo en las primeras jornadas de la temporada, ha pasado a entrar en una dura crisis de resultados que se ha agravado luego de perder por 2-1 contra un Manchester United efectivo.

En uno de los duelos más pasionales de la Premier League, la maquinaria de Anfield quedó hundida sobre el terreno de juego con un grupo de jugadores de alto renombre que no termina por encontrar su mejor versión vestido de rojo.

Man Utd take all three points at Anfield 👏



Harry Maguire’s late header proves the difference! pic.twitter.com/6Rbw3Kjl7i — Premier League (@premierleague) October 19, 2025

No fue la tarde de Mohamed Salah. Tampoco de Isak y mucho menos de Cody Gakpo, jugador que a pesar de haber marcado el único gol del equipo rojo, falló otras cinco opciones claras, cuatro estrelladas en el poste de manera increíble.

La pesadilla del Liverpool inició muy temprano en el partido. Bryan Mbeumo encontró las redes apenas a los dos minutos de iniciado el encuentro para silenciar a Anfield, un estadio que ya se había acostumbrado a atestiguar victorias de su equipo sobre los Red Devils.

Fiel a su esencia ofensiva, el Liverpool intentó por todos los medios igualar el partido. Arne Slot decidió meter toda su fuerza ofensiva aunque atrás quedara desprotegido.

Y así encontró el gol del emapte en la figura de Cody Gakpo a 12 minutos del final del encuentro. El neerlandés solo necesitó empujar la pelota al fondo de las redes para empatar el encuentro.

Harry Maguire vuelve a ponerse la capa de héroe y liquida al Liverpool

Cuando parecía que el equipo de casa se llevaría la victoria, apareció un centro desde el costado izquierdo de Bruno Fernández, que terminó rematando de cabeza Harry Maguire.

Con esta anotación, el Manchester United terminó con una racha de 9 años de no poder ganar en Anfield, además de encrudecer la crisis del Liverpool que llegó a cuatro partidos consecutivos sin victoria.