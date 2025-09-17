El abolengo del Liverpool: "Tuvimos otra gran noche europea"

Redacción FOX Deportes

Aun enfrentando a un Atlético de Madrid que "nunca se rinde", el Liverpool sacó toda su experiencia en la Champions League y se llevó una victoria con gol de último minuto de Virgil van Dijk, quien no pudo ocultar su emoción.

El capitán del Liverpool se dijo "encantado" por haber marcado el gol de la victoria en el partido de la Champions League en Anfield, el primero de la temporada y contra un rival de alta categoría como lo es el conjuto rojiblanco.

"Queríamos el 3-1, pero nos empataron, con un rebote increíble. Pero hemos vuelto a encontrar la manera de ganar. Estábamos llevando mucho peligro a balón parado y ellos han sido muy agresivos. Estoy encantado de haber marcado el gol de la victoria", dijo Van Dijk en TNT Sports.

Liverpool se llevó la victoria por 3-2, pese a que el conjunto español levantó un 2-0 con el doblete de Marcos Llorente al 81'.

"El Atlético es un equipo que no se rinde, tienen jugadores de calidad y te pueden castigar. Después del descanso buscamos el 3-1, pero ellos tenían confianza y tuvimos que demostrar resiliencia. Lo hemos demostrado muchos años y ha sido otra gran noche europea", se congratuló.

En lo que respecta al Atlético de Madrid, Llorente lamentó que la desconcentraciones del primer tiempo (dos goles en los primeros seis minutos) hayan arruinado todo lo que se trabajó.

"El gol de Van Dijk siempre puede pasar, es un gran rematador. Lo que no puede pasar son los dos goles tan pronto", dijo el delantero esopañol. "Hemos demostrado que, si estamos juntos, con las ideas claras, podemos pelear con cualquier equipo".

Liverpool, líder de la Premier League con 12 puntos, tuvo un emocionante debut en esta Champions League. Su próximo duelo internacional es frente al Galatasaray de Turqía.