Atlético de Madrid ganó su primer partido en La Liga

Atlético de Madrid derrotó 2-0 a Villarreal y ganó su primer partido de la temporada en La Liga después de cuatro partidos, la reacción nació con Pablo Barrios quien dio un paso al frente para sacar a los ‘Colchoneros’ del bache y con el primer gol en el futbol español de Nico González.

Primeros tres puntos a la bolsa de los ‘Colchoneros’ que aprovecharon el parón por la Fecha FIFA para cambiar la dinámica y cortar la racha de tres partidos sin ganar con la que comenzaron el curso, un triunfo que podría impulsar a los de Diego Simeone a partir de ahora.

Los locales avisaron en un par de ocasiones antes de que Barrios hiciera el 1-0 a los nueve minutos tras un error de la defensa del Villarreal ante la presión rojiblanca con un pase retrasado que Julián Alvarez dejó en bandeja para el canterano quien no perdonó.

Los ‘Colchoneros’ dominaron territorialmente la primera mitad, pero no aumentaron la distancia hasta que Nico González quien disputó su primer partido como titular marcó el 2-0 al 52 con un cabezazo a segundo poste en el servicio de Marcos Llorente.

No todo fueron buenas noticias para el Atlético que vio salir con molestias musculares a Julián Alvarez, Dávid Hancko, Robin LeNormand y Nico quienes encendieron las alertas previo al duelo del próximo miércoles contra Liverpool en la Champions League.