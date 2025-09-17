El Liverpool, con gol de último minuto, liquida al Atlético de Madrid

Héctor Cantú

El Atlético de Madrid se quedó con las ganas de sumar un punto de oro y terminó sucumbiendo con un gol de último minuto por 3-2 ante el Liverpool.

Los visitantes habían logrado reponerse de un 2-0 en contra recibido en los primeros minutos, pero un balón parado cambió la historia y dejó hundido al equipo de Diego Pablo Simeone.

Mohamed Salah, historia pura en Champions League en 6 minutos

De nueva cuenta, los ‘Colchoneros’ pagaron muy caro el haber entrado al partido desconcentrados. A los 6 minutos, el Liverpool ya había marcado dos goles, un resultado parcial que presagiaba una goleada para los locales.

La gran figura fue Mohamed Salah, quien puso el pase para el gol de Andrew Robertson y marcara el segundo tanto del Liverpool apenas dos minutos después.

Increíble; el Liverpool debutó en Champions League sin un solo jugador inglés

Ningún jugador en la historia del Champions League había colaborado con asistencia y gol en los primeros seis minutos del partido.

Pero las anotaciones tempraneras hicieron que el Liverpool se relajara y concediera espacios en el primer tercio de su campo.

Así se gestó la anotación que le dio vida al cuadro español por conducto de Marcos Llorente, quien vivió una de las noches más especiales de su carrera.

Para la segunda mitad, el Liverpool no pudo aumentar la ventaja cuando tuvo la oportunidad y dejó vivir al equipo rojiblanco.

Así llegó el segundo tanto del mismo Marcos Llorente, quien se convirtió en la gran figura del equipo colchonero.

El partido 500 de Jan Oblak, fue en Champions League

Cuando todo parecía que el Atlético de Madrid sumaría un punto de oro de Anfield, llegó el momento amargo.

Un remate de cabeza de Virgil van Dijk terminó en el fondo de las redes y le dio la victoria al Liverpool que sufrió demasiado un encuentro que por momentos resultó sencillo para el equipo inglés.

El próximo partido para los Reds será ante el Galatasaray, mientras que el Atlético debutará en casa ante el Frankfurt tres días después de medirse al Real Madrid