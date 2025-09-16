El Atletico de Madrid, a terminar con la racha imbatible del Liverpool

Héctor Cantú

El Atlético de Madrid enfrentará una de las pruebas más duras de los últimos años cuando se enfrente al Liverpool en la Champions League.

El cuadro inglés se ha convertido en una de las potencias del futbol europeo y se presenta en esta edición del torneo con el deseo de mantener su racha invicta en casa.

Los Reds han ganado sus últimos 14 partidos en casa en competiciones internacionales, por lo que un empate o una victoria para los españoles, sería una auténtica hazaña.

Pero el reto para los Colchoneros, además de sumar unidades, será contener el poder ofensivo del cuadro inglés que ha marcado dos o más goles en sus 13 últimos encuentros.

El Liverpool ganó los dos últimos partidos ante el Atlético de Madrid en la edición 2021-2022 del mismo torneo donde, también, se midieron en la fase de grupos.

La única victoria que registra el Atlético de Madrid en Anfield data de cinco años atrás, cuando los españoles ganaron 3-2 en tiempo suplementario y avanzaron a los cuartos de final del torneo.

Este será el quinto enfrentamiento de Mohamed Salah ante el Atlético de Madrid, equipo al que ya le marcó dos goles en el pasado.

Por parte del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann jugará su segundo duelo ante el Liverpool, equipo al que le marcó dos goles en su única oportunidad.