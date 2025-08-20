Atlético de Madrid confirmó la baja de Álex Baena ante Elche

Redacción FOX Deportes

Álex Baena,mediocampista de Atlético de Madrid, sufre una “lesión muscular de bajo grado”, por lo que será baja para el partido de La Liga del próximo sábado contra Elche en el estadio Metropolitano.

Álex Baena sufre una lesión muscular de bajo grado.



ℹ️ https://t.co/9CoEmzuT7j — Atlético de Madrid (@Atleti) August 20, 2025

“El internacional se ha realizado pruebas médicas después de sentir molestias durante el entrenamiento de este miércoles y el parte ofrecido por los servicios médicos indica que sufre una lesión muscular de bajo grado”, explicó el club en un comunicado.

El futbolista, fichado este verano al Villarreal y que debutó el pasado domingo con su nuevo equipo con una derrota por 2-1 ante el Espanyol, empezó el entrenamiento con el grupo durante la sesión matutina de este miércoles, pero después no participó en los ensayos tácticos de Diego Simeone por las molestias.

"El '10' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, añadió Atlético, que no especifica periodo de recuperación, aunque este tipo de dolencias requieren entre una semana y diez días para volver a la acción.