Espanyol echó a perder el debut del Atlético en La Liga

Oscar Sandoval

Espanyol comenzó La Liga con el pie derecho y desatando la locura en su estadio luego de venir de atrás para vencer al Atlético de Madrid que se adelantó en el marcador con un golazo de Julián Alvarez, los locales no dieron el partido por perdido y consiguieron remontar en la recta final para dar la primera campanada de la temporada.

Termina el partido. pic.twitter.com/gNUsYbgOMW — Atlético de Madrid (@Atleti) August 17, 2025

Atlético no liquidó el partido cuando pudo y dejó vivir a los ‘Periquitos’ que fueron otros con los cambios en la segunda mitad, los visitantes tenían controlado a su rival, pero dos errores en la marca los dejaron con las manos vacías.

Julián Alvarez marcó el 1-0 en un tiro libre ejecutado a la perfección a los 37 minutos después de una primera parte disputada que buscaba un dueño, el gol le dio tranquilidad a los ‘Colchoneros’ que no tuvieron suerte porque un balón del argentino se quedó en el poste tras una buena jugada colectiva al 57.

Los cambios revolucionaron a los locales que consiguieron el empate a los 73 minutos por medio de Miguel Rubio, sin embargo, el batacazo rojiblanco se consumó a seis minutos del final con un cabezazo de Pere Milla de espaldas a portería que le dio vuelta al marcador para arrebatarle los tres puntos al Atlético.