Atlético de Madrid ya presume a Giacomo Raspadori
Raspadori es el séptimo fichaje del verano para los 'Colchoneros'
Atlético de Madrid completó el fichaje del internacional italiano Giacomo Raspadori, acordado el pasado viernes con Napoli y formalizado este lunes con el pertinente reconocimiento médico y la firma del contrato por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, según informó el club rojiblanco.
El futbolista, de 25 años, es el séptimo refuerzo del Atlético para el nuevo curso, junto a Marc Pubill, Matteo Ruggeri y Dávid Hancko para la defensa, el medio centro Johnny Cardoso, el extremo Álex Baena y el media punta Thiago Almada, con un gasto total hasta ahora de 175 millones de euros.
Raspadori viene para reforzar el ataque del Atlético a cambio de unos 22 millones de euros en fijos y cuatro en variables, según avanzó el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano.
Con capacidad para jugar como media punta, como extremo o como segundo delantero, competirá por la titularidad con Giuliano Simeone, Almada, Baena, Julián Alvarez, Antoine Griezmann o Alexander Sorloth.
El media punta, que ya ha jugado en esta pretemporada 197 minutos con el Nápoles, repartidos en tres amistosos, se sumará de inmediato, este mismo martes, a los entrenamientos a las órdenes de Diego Simeone para preparar el estreno liguero del próximo domingo ante el Espanyol.
