Giacomo Raspadori aterrizará en el Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

El Atlético de Madrid presentará en cuestión de días a Giacomo Raspadori.

El delantero firmará por tres temporadas con el cuadro ‘Colchonero’ y se convertirá en el segundo italiano que ficha el club en esta ventana de transferencias, después de la llegada de Matteo Ruggeri.

El ‘Atleti’ pagó alrededor de 26 millones de euros al Napoli para cerrar el traspaso, según informó Fabrizio Romano.

Con los ‘Azzuri’, Raspadori disputó tres campañas en las que registró 109 partidos, 18 goles y 10 asistencias.