Diego Simeone lamentó la falta de contundencia de Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Diego Simeone explicó después de la derrota de Atlético de Madrid contra Espanyol que su equipo tuvo "poca eficacia" y es algo que deben "mejorar" de cara a los próximos compromisos.

Termina el partido. pic.twitter.com/gNUsYbgOMW — Atlético de Madrid (@Atleti) August 17, 2025

"El resultado es lo más importante en este juego, tuvimos poca eficacia y lo tenemos que mejorar, para competir como necesitamos. Necesitamos ser más eficaces", señaló el preparador rojiblanco, en rueda de prensa tras el choque.

Por otra parte, al ser preguntado por los cambios en la segunda mitad, en la que su equipo encajó dos dianas que han supuesto la remontada del contrario, el entrenador ha confesó que esto ha supuesto un "aprendizaje" para él.

Simeone afirmó que el Atlético controló "muy bien" el partido "hasta el minuto 60", pero no ha restado importancia al trabajo del rival. "El Espanyol ha aprovechado sus acciones a balón parado. De uno de estos centros apareció un buen gol. Fue mérito del Espanyol".