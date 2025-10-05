Liverpool será una dura prueba para Manchester United

Oscar Sandoval

Manchester United apagó el fuego luego de vencer a Sunderland y de momento reina la tranquilidad en Old Trafford, sin embargo, Rúben Amorim no tiene tiempo que perder porque el siguiente partido en la Premier League es ante Liverpool que tiene el orgullo herido.

Liverpool que perdió el liderato ante Arsenal, sumó su segunda derrota de forma consecutiva en liga y tercera en todas las competencias, situación que pone en alerta al club que buscará ganar el clásico inglés para mantenerse en la lucha por el liderato.

La actualidad de los ‘Red Devils’ no es la mejor luego de ubicarse en la décima posición en la Premier League tras un arranque irregular que dejó a Amorim al filo de la corniza y una nueva derrota podría reabrir el debate sobre si es el indicado para estar al frente del club.

United y Liverpool llegarán a la cita del próximo domingo 19 de octubre con la necesidad de conseguir los tres puntos y una victoria que sea el punto definitivo de inflexión de la campaña.