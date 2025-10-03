Chelsea venció a Liverpool y sacudió la Premier League

Oscar Sandoval

Chelsea venció 2-1 a Liverpool en un partidazo con el sello de la Premier League y cortó la racha de dos derrotas consecutivas que ahora pertenece a los ‘Reds’, los visitantes dejaron el liderato en Stamford Bridge y a partir de ahora inicia una nueva batalla por el primer lugar.

Un gol de último minuto de Estêvão le dio a Chelsea una victoria que es oxígeno puro porque se irá al parón internacional con la confianza intacta luego de superar a Liverpool en un momento de máximo apremio por las lesiones y de paso escaló posiciones en la tabla.

El conjunto londinense fue mejor que los ‘Reds’ y en el primer tiempo sacó ventaja con un disparo al ángulo de Moíses Caicedo a los 14 minutos cuando el compromiso busca dueño, un golazo del ecuatoriano que le dio el control del partido al equipo campeón del mundo.

A Liverpool que está alejado de su mejor versión y sus figuras atraviesan la misma situación, le costó mucho entrar en el ida y vuelta, todo le pesa, sin embargo, reaccionó en la segunda mitad y cuando los locales mejor jugaban logró marcar el empate por medio de Cody Gakpo al 63 con asistencia de Isak.

Ambos se volcaron en busca de la victoria, pero los cambios de Chelsea inclinaron la cancha hacía la portería de los visitantes que encajaron la derrota en tiempo añadido en un balón de Marc Cucurella que cruzó toda el área y que remató Estavao en el segundo poste para anotar su primer gol con Chelsea y darle un vuelco a la Premier League.