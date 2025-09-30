¿Qué está pasando? Liverpool cae ante Galatasaray y ya son dos derrotas seguidas

Redacción FOX Deportes

Dos derrotas en tres días y un partido sin marcar gol, eso es nuevo para el Liverpool en esta temporada.

El Galatasaray dio la campanada y venció 1-0 al gigante británico en la Champions League.

Segunda derrota consecutiva para el equipo de Arne Slot, que apenas el fin de semana cayó contra el Crystal Palace y perdió su perfección en la Premier League, aunque no así su liderato en el torneo.

El Liverpool, que para este partido en Turquía lució una camiseta turquesa, peleó hasta el final y hasta consiguió un penal en tiempo cumplido, sin embargo, el árbitro lo echó para atrás después de revisar en los monitores al advertir que Wilfried Singo tocó el balón antes de ‘planchar’ al rival en el área.

El único gol fue justamente una pena máxima, marcada tras un desplazamiento de Dominik Szoboszlai.

Victor Osimhen cobró al centro y con potencia para abrir el marcador a los 16 minutos en Estambul.

Resultado sorpresivo, pues el equipo turco llegaba a este partido con una derrota en casa ante el Alanyaspor, además de la inolvidable derrota en su presentación en la Champions, donde fue goleado 5-0 por el Eintracht Frankfurt. Puntos de oro para el club otomano, pero su diferencia de goles sigue en -4.

Tras vencer de último minuto (3-2) al Atlético de Madrid en la primera fecha del torneo, el Liverpool se encontró muy pronto con la derrota y más le vale hallar y reparar las fallas de las últimas semanas, pues sus siguientes compromisos en el calendario son contra el Chelsea, el clásico de Inglaterra ante el Manchester United. y después, duelo en Alemania ante el Eintracht Frankfurt.