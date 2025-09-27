Crystal acabó con el paso perfecto de Liverpool en la Premier League

Oscar Sandoval

Crystal Palace venció 2-1 a Liverpool que perdió el primer partido de la temporada en la Premier League con un gol en tiempo añadido de Eddie Nketiah al 90+7 que afianzó a ‘Las Águilas’ en la parte alta y como la sorpresa al mantenerse invicto después de seis jornadas.

18 games unbeaten.

Statement made. pic.twitter.com/4WPSq6vwFd — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 27, 2025

La dinámica en el futbol inglés cambiará a partir de ahora porque la derrota de los ‘Reds’ le dan oportunidad a Arsenal y Tottenham de colocarse a dos puntos del líder si ganan su partido de esta jornada. La diferencia podría ser mínima y comenzaría una nueva batalla por la cima.

Los locales pegaron primero con un gol tempranero de Ismaïla Sarr a los nueve minutos tras un córner y una segunda jugada dentro del área que el senegalés mandó a la portería para poner contra la pared a los ‘Reds’ que a pesar de tener el balón, no estuvieron finos.

Liverpool dominó y jugó en campo del conjunto londinense, pero no encontró el camino al gol hasta que los cambios se hicieron sentir y Federico Chiesa salió del banquillo para igual el duelo al 87 dándole opciones de ganar a los visitantes, pero fueron ‘Las Águilas’ las que dieron el golpe con el tiempo cumplido.

El árbitro agregó seis minutos y se jugaba sobre los siete cuando Nketiah se encontró un balón dentro del área y fulminó a Alisson para darle a Crystal Palace su segundo triunfo contra Liverpool en los últimos cuatro compromisos y de momento, el segundo lugar de la tabla a ‘Las Águilas’.