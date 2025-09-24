Publicación: jueves 25 de septiembre de 2025

El Liverpool blinda a Rio Ngumoha

El futbolista de 17 años es una de las promesas de los 'Reds'

Rio Ngumoha, una de las perlas del Liverpool, ha firmado este jueves su primer contrato profesional con el conjunto 'Red'.

Su debut con el Liverpool tuvo lugar en enero del año pasado en un partido de la FA Cup, con 16 años y 135 días, y esta temporada marcó su primer gol, dando la victoria en el último minuto contra el Newcastle United y convirtiéndose en el goleador más joven de la historia del club.

El futbolista inglés no podía firmar un contrato profesional hasta que cumpliera 17 años, el 29 de agosto y, aunque el Liverpool no ha desvelado la longitud del acuerdo, los futbolistas de su edad tienen un límite de tres años en los contratos que firman. Su sueldo también está limitado por su edad.

Internacional con las categorías inferiores de Inglaterra, Ngumoha jugó en la cantera del Chelsea desde 2016 a 2024, hasta que se marchó al Liverpool.

Esta temporada ha participado ya en cinco partidos del primer equipo y fue titular este martes en la victoria por 2-1 contra el Southampton en la Copa de la Liga.

