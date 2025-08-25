Rio Ngumoha rescató a Liverpool en la Premier League

Oscar Sandoval

Newcastle se quedó a segundos de conseguir una remontada llena de orgullo y arrebatarle un punto a Liverpool que volvió a sufrir, pero Rio Ngumoha cambió el destino y los ‘Reds’ ganaron 3-2 de último minuto para conseguir su segunda victoria en fila y mantenerse con paso firme tras dos jornadas.

El cierre de la jornada en la Premier League fue dramático y un partidazo que se definió al 90+10 con un tanto del juvenil Ngumoha cuando Newcastle estaba volcado en busca del triunfo luego de venir de atrás en la segunda mitad tras irse al descanso por debajo en el marcador y con un hombre menos.

Ryan Gravenberch abrió el marcador a los 35 minutos con un disparo de media distancia desde fuera del área que desatascó el compromiso y las cosas se complicaron todavía más para los visitantes con la expulsión de Anthony Gordon al 45+3.

Hugo Ekitiké aumentó la ventaja con un gol de vestidor tras el descanso, pero los locales sacaron el pecho y revivieron con un tanto de Bruno Guimaraes al 57 que los metió de lleno al partido.

Por momentos parecía que eran los ‘Reds’ los que tenían un jugador menos porque los ‘Magpies’ dominaban y se acercaron al área rival en busca del empate que terminó llegando al 88 por medio de William Osula, pero tras la tormenta apareció la calma para el campeón.

Ngumoha entró de cambio al 90+6 y marcó el tanto de la victoria cuatro minutos más tarde tras una buena jugada colectiva de Liverpool en campo contrario que el juvenil de 16 años mandó al fondo para darle la victoria a Liverpool en el último suspiro.