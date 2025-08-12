Alexander Isak tensa la cuerda con Newcastle

Oscar Sandoval

Alexander Isak tendría decidido no volver a jugar con la camiseta de Newcastle, el club le considera intransferible y podría declararse en rebeldía antes del inicio de la Premier League para forzar un traspaso.

Confirming our squad numbers for the 25/26 season! 🔢 — Newcastle United (@NUFC) August 12, 2025

El sueco tiene decidido cerrar su ciclo en St.James Park y ofertas no le faltan, de hecho, el interés de Liverpool provocaría esta situación y no le importaría quedarse sin jugar el tiempo que haga falta para que la directiva de los ‘Magpies’ entienda el mensaje.

El diario británico The Athletic señala que el delantero informó al entrenador Eddie Howe antes de finalizar el curso anterior que esa era “su última temporada en el club” y asegura que “Isak está convencido de que nunca volverá a representar a Newcastle. Incluso si Newcastle se niega a venderle”.

El club le colocó al futbolists la etiqueta de intransferible cuando los 'Reds' presentaron una oferta de más 100 millones de euros, el jugador quiere pelear por títulos y disputar la Champions League y son dos cosas que las ‘Urracas’ no le pueden ofrecer en este momento.