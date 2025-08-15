Liverpool sufrió un poco pero arrancó triunfante

Redacción FOX Deportes

La temporada 2025-26 de la Premier League comenzó con una atmósfera profundamente emotiva en Anfield, donde Liverpool rindió homenaje a su fallecido delantero Diogo Jota (y a su hermano André Silva) antes del silbataz onicial. Se guardó un minuto de silencio, las gradas mostraron mosaicos con “DJ 20” y “AS 30”, y jugadores de ambos equipos vistieron brazaletes negros.

Aunque sufrió, por el despertar del Bournemouth en el segundo tiempo, Liverpool tuvo la entereza para llevarse el resultado y ganó 4-2, para que el campeón tuviera un buen arranque en casa.

Liverpool se volvió a lucir con un homenaje a Diogo Jota

Hugo Ekitiké debutó con gran impacto: abrió el marcador con un gol en el minuto 37 y poco después asistió para que Cody Gakpo ampliara la ventaja al inicio de la segunda mitad. El joven delantero francés justificó los £69 millones invertidos con una actuación llena de destellos ofensivos.

El partido cambió de rumbo cuando Antoine Semenyo, tras ser víctima de insultos racistas reportados al árbitro, recortó distancias en el minuto 64 y completó el empate doce minutos después con un espectacular tanto desde media cancha.

Su doblete desató la sorpresa en Anfield y puso al descubierto la fragilidad defensiva local, especialmente luego de las ausencias en la zaga rojiblanca.

Cuando el empate parecía definitivo, Liverpool encontró su fuerza en los cambios: Federico Chiesa, entrando desde el banquillo, conectó un potente remate en el minuto 88 para devolver la ventaja a los Reds

Ya en tiempo de descuento, Mohamed Salah coronó la remontada con su gol número 10 en partidos de apertura de Premier League.