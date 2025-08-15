Giovanni Leoni, del Parma para Liverpool

Redacción FOX Deportes

Liverpool sigue imparable en el mercado de transferencias y ha anunciado a su séptimo fichaje, el italiano Giovanni Leoni.

Procedente del Parma, el joven de 18 años firmó un contrato hasta 2031 en una operación que ascendió a 30 millones de euros, de acuerdo con la BBC.

Formado en el Padova, el defensa central disputó 17 partidos y marcó un gol en la temporada 2024/25 de la Serie A.

Tras el anuncio de su llegada, Leoni dijo a los canales oficiales del club que está “muy contento” de llegar al Liverpool y que se sintió “honrado” cuando descubrió que los ‘Reds’ estaban interesados en él, “ pensé: ‘¡guau, esto es una locura!’. Estoy muy contento”.