Everton fue un escalón más para Liverpool en la Premier League

Oscar Sandoval

Liverpool venció 2-1 a Everton y se mantuvo como el único equipo con paso perfecto en la Premier League, cinco victorias en cinco partidos son las estadísticas del campeón que va imponiendo el ritmo en la liga más competitiva de Europa.

Everton dejó la racha de tres partidos sin perder después de un derbi que se le puso en contra a los 10 minutos de la primera mitad con un tanto de Ryan Gravenberch quien confirmó el dominio inicial de los locales con un remate de bote pronto en el área a pase de Mohamed Salah.

Siguió insistiendo Liverpool con una presión alta sobre los ‘Toffees’ que no encontraban la salida y aumentó la ventaja al 29 con el tercer gol en liga de Hugo Ekitiké, un resultado justo después de media hora de control total por parte de los ‘Reds’ que luego le entregaron la pelota a su rival.

Liverpool win the Merseyside derby at Anfield 🔴 pic.twitter.com/10DqBwsQHU — Premier League (@premierleague) September 20, 2025

Los visitantes terminaron mejor la primera mitad y arrancaron el complemento tratando de hacer daño, la banda izquierda fue el lugar indicado con Jack Grealish quien mandó un centro cruzado que Iliman Ndiaye bajó para Idrissa Gueye quien recortó distancias con un zapatazo al 58.

Everton llegó a la recta final con vida y vendió cara la derrota, en los últimos minutos se volcó y se dejó todo en busca del empate, sin embargo, no llegó y la ciudad se pintó de rojo luego de la quinta victoria consecutiva de los ‘Reds’ en el derbi como locales.