Arsenal se lleva el premio como el Equipo Femenil del Año

Redacción FOX Deportes

Arsenal aseguró el premio como el Equipo Femenil del Año en la gala del Ballon d’Or después de una temporada de ensueño.

Las ‘Gunners’ se impusieron al Barcelona en la Champions League 2024/25, lo que las colocó como las mejores de Europa, pero además, les dio su primer trofeo de la competencia desde la 2006/07.

En la liga inglesa se quedaron en segundo sitio, con 48 unidades; en la FA Cup llegaron hasta cuartos de final, y en la Copa de la Liga fueron semifinalistas.

Por si fuera poco, Alessia Russo se consagró como la máxima goleadora de la Women's Super League, con 12 tantos.