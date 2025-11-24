Liverpool está en crisis, pero Arne Slot se siente "seguro" en su puesto

Redacción FOX Deportes

Aunque el Liverpool atraviesa su peor racha en años, Arne Slot se siente tranquilo en el banquillo, pues aseguró que tiene el apoyo de la directiva, mismo que se ganó con la última conquista de la Premier League.

Luego de la derrota 4-1 ante el PSV, los 'Reds' están en medio de una racha de solo tres victorias en sus últimos 12 partidos, situación que ha generado cuestionamientos sobre la continuidad del técnico neerlandés.

"Me siento seguro", dijo Slot tras la la derrota que tiene al Liverpool en el 13° lugar de la Champions League, a falta de tres encuentros en la fase de liga.

"Estoy bien, tengo mucho apoyo por parte de la directiva. Hubiera estado bien darle la vuelta a la situación con un triunfo, por supuesto, pero cuando estás trabajando como entrenador y la cosa no va bien, es normal que haya rumores. Estoy bien con mi puesto. No es la primera vez que paso por un momento difícil, pero ahora es tiempo de darle la vuelta", aseguró.

Goleada histórica de PSV ante Liverpool en la Champions League

Al margen de las complicaciones en el plano internacional, el Liverpool es 11° en la Premier League (o sea, no está ni cerca de los puestos que dan un boleto a competencias europeas), a 11 puntos del líder Arsenal.

Así la marca de los 'Reds' en todo lo que va de la temporada:

10 victorias

0 empates

10 derrotas

"He hablado con los dueños, pero no en el sentido de que cada minuto me estén diciendo 'confiamos en ti'. Hablamos mucho la temporada pasada cuando ganamos y cuando perdemos. Nos ayudan a mí y a los jugadores. Hablamos, pero no es como si me llamaran cada minuto para decirme que confían en mí. Tenemos conversaciones normales y en esas conversaciones noto la confianza", explicó el estratega de 47 años.

"Si pierdes muchas veces, es normal que la gente hable sobre mi puesto. No estoy de acuerdo con que se diga que los futbolistas no están mostrando su calidad a veces, pero no se está reflejando en los resultados. No estoy preocupado, mi atención está en otras cosas", sentenció el técnico.