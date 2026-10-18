El Manchester United, en declive; un partido más sin ganar

EFE

El Manchester United alargó su declive en la Premier y después de mostrarse incapaz de ganar en Elland Road al Leeds (.-.), se desliza sin freno en la clasificación al tiempo que la continuidad de su técnico, Michael Carrick es cada vez más complicada.



El preparador de los reds protagoniza el peor inicio liguero del club desde la temporada 1986-87, con cinco partidos sin ganar en la Premier. Solo ha sido capaz de ganar dos de los nueve encuentros que ha disputado en el total de las competiciones.

Dominic Calvert-Lewin's second half goal brought Leeds back from behind to draw with Man Utd ? pic.twitter.com/j1kPVFdZUF — Premier League (@premierleague) October 18, 2026

Ante el Leeds de Daniel Farke, con el que tenía el partid encarrilado, fue incapaz de mantener la renta adquirida en la primera parte. Ahora acumula cuatro empates y una derrota en Inglaterra y tiene a la vista la zona de descenso. Cayó en el metropolitano el martes, contra el Atlético Madrid. Y sus sensaciones no mejoraron contra el Leeds, una de las revelaciones del curso que acecha la zona europea y que solo ha perdido uno de los siete encuentros que ha disputado.



El cuadro de Farke solo sucumbió ante el Arsenal la semana pasada. En el resto de compromisos ha puntuado. Igual que en este en el que fue anfitrión y que por primera vez desde el 2002 afrontó en mejor posición y con más puntos que el United y que lo tuvo en contra desde la media hora de partido.



Y es que el Leeds tuvo las ocasiones más claras para tomar ventaja con las oportunidades de Tarik Muharemovic y Nico Elvedi pero Senne Lammens estuvo a tono, inspirado, y solventó cualquier amenaza local.



De hecho, fue el Manchester United el que tomó ventaja pasada la media hora cuando Bryan Mbeumo aprovechó un pase desde la derecha de Yuri tielemans para batir a James Trafford.El gol dio cierto sosiego al combinado de Carrick aunque el Leeds poco a poco tomó el control de la situación. Amenazó al United y después, en el 51, le golpeó con el tanto de Dominic Calvert Lewin, en el área pequeña, a pase de Tarik Muharemovic.

Bryan Mbeumo puts @ManUtd in front at Elland Road ? pic.twitter.com/2t0iPMAY0W — Premier League (@premierleague) October 18, 2026

El partido se abrió. El Leeds pudo culminar la remontada con una oportunidad del suizo Noah Okafor. En el añadido, tuvo la más clara el cuadro local que insistió en busca del triunfo. Sacó bajo palos Noussari Mazaoui un tiro con intención dentro del área de Anton Stach.



Cae al decimotercer lugar el Manchester United, con solo un partido ganado en siete encuentros, con el descenso a solo dos. Arriba, en el séptimo lugar, el Leeds que aunque lleva tres sin ganar, solo ha sufrido una derrota.