El Manchester City pierde un pilar para los próximos partidos

EFE

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que Rodrigo Hernández "probablemente" no llegue al partido de este miércoles contra el Burnley, después de la molestia en la ingle que sufrió en la victoria contra el Arsenal.



El centrocampista español fue sustituido en el minuto 88 cuando notó una molestia en la ingle y, tras pasar pruebas, es baja casi segura para el duelo de este miércoles contra el Burnley en el que los 'Sky Blues' pueden colocarse líderes de la Premier League. ¡En 'shock' total; así vivió Pep Guardiola la debacle de su equipo en el Santiago Bernabéu

"Probablemente no esté listo para mañana, pero veremos para los siguientes partidos", dijo Guardiola este martes en rueda de prensa.



Los problemas musculares han sido recurrentes en Rodri desde que sufriera en septiembre de 2024 una lesión del ligamento cruzado de la rodilla. Su vuelta a los terrenos de juego fue lenta y cautelosa y se perdió gran parte de la primera mitad de esta temporada por un problema en los isquiotibiales.

A sus 29 años, sin embargo, ha demostrado que sigue siendo un jugador fundamental para este equipo. Desde que volvió el 1 de enero, el City sólo ha perdido un partido. Se encontró a un equipo casi descartado descartado en la pelea por el título y lo ha convertido en un ganador de la Copa de la Liga, donde jugó los noventa minutos en la final contra el Arsenal, semifinalista de la FA Cup, con un duelo a priori factible contra el Southampton, y favorito ya a ganar la Premier League.