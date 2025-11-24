Publicación: lunes 24 de noviembre de 2025

EFE

Rodri no está disponible para jugar contra Bayer Leverkusen

El español sigue recuperándose de una lesión.

Rodrigo Hernández, mediocampista del Manchester City, será baja este martes contra el Bayer Leverkusen.

Pep Guardiola, técnico de los 'Sky Blues', confirmó este lunes en rueda de prensa que ni Rodri ni Mateo Kovacic estarán disponibles para medirse a las ‘Aspirinas’ en la Champions League.

"No le falta mucho, cuando vuelva, esperaremos un poco más hasta que esté listo", dijo Guardiola, que ha pedido paciencia a Rodri en su recuperación para evitar más recaídas.

El futbolista español se dañó en los isquiotibiales el pasado 5 de octubre en un partido contra el Brentford y reapareció fugazmente el 2 de noviembre en la victoria contra el Bournemouth para disputar unos pocos minutos.

Sin embargo, recayó de la lesión y se perdió tanto los dos últimos partidos del City como los de la fase de clasificación al Mundial 2026 que España jugó en noviembre contra Georgia y Turquía.

Entre todas las competiciones, Rodri solo ha podido disputar ocho encuentros esta temporada, después de que en septiembre de 2024 se rompiera el ligamento cruzado de la rodilla y se perdiera prácticamente todo el curso.

Rodri, otra víctima que sale gravemente lesionado

