Newcastle le ganó a Manchester City y sacudió la Premier League

Newcastle venció 2-1 a Manchester City y se alejó de la zona de descenso, el triunfo sacudió la parte alta de la Premier League y dejó a los ‘Cityzens’ a cuatro puntos de Arsenal que podría ampliar la ventaja este domingo.

Manchester City no encuentra la línea de la regularidad en liga luego de perder su racha de dos triunfos consecutivos, cuando parece que el equipo va en ascenso sufre un traspié que le hace comenzar de cero y hoy cayó por cuarta ocasión en la campaña.

Los ‘Magpies’ que necesitaban los tres puntos para salir de la zona roja, encararon el duelo con precaución, pero sin olvidarse de atacar, contuvieron a los visitantes y cuando el compromiso se les puso a modo aceleraron para conseguir la victoria.

El partido se decidió en seis minutos vibrantes y llenos de intensidad en la segunda mitad, el gol de Harvey Barnes al 64 obligó al City a abrirse en busca del empate que llegó al 68 con un disparo de Rubén Dias dentro del área, sin embargo, el mediocampista anotó el 2-1 al 70.

Los ‘Cityzens’ no pudieron reaccionar y no solo perdieron los tres puntos, también el tren de la Premier League que está en manos de Arsenal a semanas de entrar a diciembre que cada temporada es un verdadero reto para el líder.