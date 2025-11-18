Gabriel Magalhaes fue la mala noticia de Arsenal antes de regresar a la Premier League

Redacción FOX Deportes

Gabriel Magalhaes, central del Arsenal, estará varias semanas de baja por un problema muscular que sufrió en el partido amistoso entre Brasil y Senegal del pasado fin de semana a los 64 minutos tras notar algo en el muslo.

Four of our Gunners secure 2026 World Cup qualification 👏



All the latest following an eventful round of internationals 🌍 — Arsenal (@Arsenal) November 19, 2025

Las primeras pruebas han detectado una lesión que podría apartar al jugador de los terrenos de juegos durante las próximas cuatro semanas, aunque los servicios médicos del Arsenal están a la espera de los resultados definitivos, que se conocerán en los próximos días.

Gabriel se perderá, como mínimo, los compromisos de la Premier League contra Tottenham, Chelsea y Brentford, además del duelo de la Champions ante Bayern Munich.

Pese a que su baja es significativa, por la gran pareja que forma junto a William Saliba, Mikel Arteta cuenta con la opción de Christian Mosquera en el banquillo. El español, en las oportunidades que ha tenido en el Arsenal desde que llegara este verano del Valencia, ha demostrado ser todo un central de garantías.