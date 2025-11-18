Turquía puso a sufrir a España que, oficialmente, estará en el Mundial

Héctor Cantú

La Selección Española vivió la noche más complicada de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 luego de empatar 2-2 ante Turquía, una selección que llegó dispuesto a echarle a perder la fiesta a la Furia Roja.

Con orden, consistencia y gran futbol, los turcos demostraron ser un equipo peligroso que, de haberse clasificado en otro sector, habría logrado sin contratiempos el liderato de grupo y por ende, el boleto directo a la Copa del Mundo.

Turquía, el primer equipo que fue capaz de marcarle a España

Si bien España apostó por una alineación alternativa, con varios cambios para esta confrontación, los elegidos por Luis de la Fuente cometieron errores que en otro contexto hubieran sido una hecatombe.

La Furia Roja logró adelantarse en el tanteador apenas al minuto 4 con un tanto de Dani Olmo, quien se encontró con un balón dentro del área que envió, sin problema al fondo de las redes.

Con la ventaja mínima a su favor, el equipo español aflojó sobre el terreno de juego y dejó crecer a un cuadro turco que de a poco, comenzó a ganar confianza y a llegar constantemente al arco de Unai Simón.

A tres minutos del final de la primera mitad Deniz Güi silenció a La Cartuja al lograr el empate en el que se convirtió en el primer tanto en contra para España en lo que va de las eliminatorias mundialistas.

Pero el golpe que puso a sufrir a los españoles llegó a los 9 minutos del complemento con la anotación de Salih Özcan, quien disparó de larga distancia para mandar el balón al fondo.

Con la amenaza de que España viera cortada su racha de 29 partidos sin derrota de manera consecutiva, el equipo ibérico modificó en el campo, cerró filas y regresó a sus orígenes de buen futbol para intentar revertir el marcador.

Así llegó el gol que empató el marcador en los pies de Mikel Oyarzábal, quien se encontró un balón por el costado derecho para solamente empujarlo a las redes.

Con el empate, España regresó a la pelea por lograr la voltereta que le permitiera avivar su etiqueta de favorito para ser campeón del mundo en la próxima edición.

Turquía ahora tendrá que jugar los Playoffs para conocer su futuro y si será parte de la próxima Copa del Mundo de la FIFA en el 2026, mientras que España, matemáticamente, se ha anotado en la lista de equipos que jugarán en México, Estados Unidos y Canadá 2026.