Oscar Sandoval
España quedó a un paso del Mundial 2026
El triunfo de Turquía evitó la clasificación matemática de la ‘Furia Roja’
La Selección Española goleó 4-0 a Georgia y quedó cerca de la próxima Copa del Mundo, la victoria de Turquía ante Rumania evitó su clasificación, pero podrá redondear una eliminatoria perfecta y festejar el boleto al Mundial 2026 el próximo martes cuanto reciba al conjunto turco.
España consiguió su quinto triunfo en fila en la eliminatoria UEFA luego de ganar en patio ajeno a Georgia que no tiene posibilidades de participar en la justa mundialista, el partido reflejó una diferencia abismal entre uno y otro equipo porque jugó por nota a pesar de las bajas.
Los visitantes abrieron el marcador a los 11 minutos con una pena máxima cobrada por Mikel Oyarzabal y al 22 anotaron un golazo en una jugada colectiva que definió Martin Zubimendi dentro del área para echarse los tres puntos en la bolsa.
España mantuvo la línea y siguió disfrutándose para aumentar la ventaja a los 35 minutos por medio de Ferran Torres quien llegó a 24 goles con su selección para meterse entre los 10 goleadores históricos.
Oyarzabal cerró la cuenta al 63 para el conjunto español que podría llegar a la Copa del Mundo en su mejor momento luego de alcanzar 30 partidos sin perder con 25 victorias y un empate, el último obstáculo es Turquía y le bastará con un punto para convertirse oficialmente en un invitado al Mundial 2026.
