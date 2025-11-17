España quedó a un paso del Mundial 2026

Oscar Sandoval

La Selección Española goleó 4-0 a Georgia y quedó cerca de la próxima Copa del Mundo, la victoria de Turquía ante Rumania evitó su clasificación, pero podrá redondear una eliminatoria perfecta y festejar el boleto al Mundial 2026 el próximo martes cuanto reciba al conjunto turco.

🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗧𝗜𝗙𝗟𝗜𝗦!!



Goleada de España en Georgia para acercarnos muy mucho al Mundial.



🇬🇪 🆚 🇪🇸 | 0-4 | 90+4’#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/VZnpgV19su — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2025

España consiguió su quinto triunfo en fila en la eliminatoria UEFA luego de ganar en patio ajeno a Georgia que no tiene posibilidades de participar en la justa mundialista, el partido reflejó una diferencia abismal entre uno y otro equipo porque jugó por nota a pesar de las bajas.

Los visitantes abrieron el marcador a los 11 minutos con una pena máxima cobrada por Mikel Oyarzabal y al 22 anotaron un golazo en una jugada colectiva que definió Martin Zubimendi dentro del área para echarse los tres puntos en la bolsa.

España mantuvo la línea y siguió disfrutándose para aumentar la ventaja a los 35 minutos por medio de Ferran Torres quien llegó a 24 goles con su selección para meterse entre los 10 goleadores históricos.

Oyarzabal cerró la cuenta al 63 para el conjunto español que podría llegar a la Copa del Mundo en su mejor momento luego de alcanzar 30 partidos sin perder con 25 victorias y un empate, el último obstáculo es Turquía y le bastará con un punto para convertirse oficialmente en un invitado al Mundial 2026.