El regreso de Lamine Yamal destaca en la convocatoria de España

El regreso de Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López junto a la llamada a Pablo Fornals, son las novedades en España de la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para medirse a Georgia y Turquía en los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026.

De la Fuente deja fuera por segunda convocatoria consecutiva al capitán Álvaro Morata, titular en el Como en cuatro partidos entre las ventanas de la selección, y prescinde respecto a la última citación de Jesús Rodríguez y Jorge de Frutos.

👥 Estos son los 26 nombres para los partidos ante Georgia y Turquía que nos pueden clasificar para el próximo Mundial.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/QM4WvP5zwC — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 7, 2025

Causan baja por lesión Robin Le Normand y Pedri, y siguen fuera de la selección española por dolencias físicas Dani Carvajal, Rodri Hernández, Gavi y Nico Williams.

Cubre las ausencias De la Fuente dando continuidad a Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena, Borja Iglesias y Samu Aghehowa, todas las novedades de octubre, y recupera tras lesiones a Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López.

Además, regresa a la selección Pablo Fornals, cuyo último partido como internacional fue con Luis Enrique Martínez como seleccionador, el 11 de noviembre de 2021, en un triunfo ante Grecia en Atenas (0-1).

Fabián, jugador clave para De la Fuente en el centro del campo, no ha podido jugar con la selección los cuatro últimos partidos por lesiones. Su última aparición fue el pasado verano en la fase final de la Liga de Naciones.

La selección española se enfrentará a Georgia el sábado 15 de noviembre en Tiflis y, tres días después, el martes 18, recibirá a Turquía en La Cartuja de Sevilla. Ambos encuentros se disputarás a las 20:45 horas.