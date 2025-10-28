Publicación: martes 28 de octubre de 2025

Redacción FOX Deportes

Rodri aún no está listo para reaparecer con Manchester City

Pep Guardiola habló de la actualidad del mediocampista.

Manchester City se encuentra en un momento complicado, en quinto lugar de la tabla general de la Premier League y con una baja sensible, la de Rodrigo Hernández.

El mediocampista, que se perdió casi toda la temporada 2024/25 por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, ha tenido problemas en su regreso a la actividad.

Brighton confirmó el mal inicio de temporada de Manchester City en la Premier League

Brighton 2-1 Manchester City
Erling Haaland anotó el 1-0 a los 34 minutos del primer tiempo
Tercer gol del noruego esta temporada en Premier League
Haaland suma 87 dianas en 100 partidos de liga en Inglaterra
James Milner igualó el marcador al 67
Milner se convirtió en el jugador más veterano que anota un penalti en la Premier League, lo hizo a los 39 años y 239 días
Brajan Gruda marcó el gol del triunfo al 89
Primera victoria de Brighton en la temporada
Brighton confirmó el mal inicio de temporada de Manchester City en la Premier League

Actualmente se recupera de una lesión muscular que lo obligó a salir prematuramente del duelo de liga ante Brentford a principios de mes. Sobre su evolución, Pep Guardiola comentó:

“Rodri sigue sin estar listo. Está entrenando con nosotros, parcialmente. Pero, claro, después de lo que pasó dos veces, el incidente de las lesiones musculares, veremos cómo evoluciona”.

Esta campaña, el español se ha perdido seis encuentros por los problemas que ha presentado y se desconoce cuándo podrá a la actividad.

Rodri ofreció el Ballon d'Or a la afición de Manchester City

Rodri ofreció el Ballon d'Or a la afición de Manchester City
El mediocampista presentó el Balón de Oro a la afición del City previo al duelo contra Tottenham
El español fue recibido con una gran ovación
El mejor jugador del mundo fue recibido entre fuegos artificiales y levantó el trofeo
Rodri besó el Balón de Oro

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS