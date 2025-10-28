Rodri aún no está listo para reaparecer con Manchester City

Redacción FOX Deportes

Manchester City se encuentra en un momento complicado, en quinto lugar de la tabla general de la Premier League y con una baja sensible, la de Rodrigo Hernández.

El mediocampista, que se perdió casi toda la temporada 2024/25 por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, ha tenido problemas en su regreso a la actividad.

Brighton confirmó el mal inicio de temporada de Manchester City en la Premier League

Actualmente se recupera de una lesión muscular que lo obligó a salir prematuramente del duelo de liga ante Brentford a principios de mes. Sobre su evolución, Pep Guardiola comentó:

“Rodri sigue sin estar listo. Está entrenando con nosotros, parcialmente. Pero, claro, después de lo que pasó dos veces, el incidente de las lesiones musculares, veremos cómo evoluciona”.

Esta campaña, el español se ha perdido seis encuentros por los problemas que ha presentado y se desconoce cuándo podrá a la actividad.