Otro partido más de Manchester City sin Rodrigo

Oscar Sandoval

Rodri ha vivido una autentica pesadilla desde que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en septiembre de 2024 y lleva tiempo intentando encontrar regularidad, su mejor versión está lejos por culpa de lesiones y se perderá el décimo partido de la temporada con Manchester City ante Fulham.

Pep 💬 (On whether Rodri is ready) Not yet... I don't know [if he will be ready this weekend]. pic.twitter.com/foJusDYN6u — Manchester City (@ManCity) December 1, 2025

“Rodri no está todavía recuperado. No sé si llegará a tiempo para el partido frente al Sunderland del próximo sábado”, señaló Pep Guardiola en la conferencia de prensa previo al enfrentamiento contra el conjunto londinense.

El mediocampista español que se lesionó los isquiotibiales el pasado 5 de octubre en un partido contra Brentford, volvió el 2 de noviembre ante Bournemouth, pero recayó y por lo tanto será baja este martes.

Rodri intentará ponerse a las órdenes de Guardiola este miércoles cuando el equipo retome los entrenamientos pensando en el partido del próximo sábado frente a Sunderland que es la sensación en la Premier League.