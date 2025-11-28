Manchester City ganó y sigue presionando por la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City derrotó 3-2 a Leeds que hizo sufrir a un equipo con el orgullo herido tras perder contra Newcastle y que necesitaba la victoria para mantenerse en la parte alta. La distancia con Arsenal es de cuatro puntos y ahora necesita ayuda de Chelsea para pelear por el liderato.

El equipo de Pep Guardiola que quiere recuperar el título de la Premier League, tiene la mirada fija en Arsenal y el primer lugar de la tabla, deberá mejorar en cuanto a la regularidad, pero si Chelsea vence a los ‘Gunners’ se vivirá un diciembre intenso en el futbol inglés.

El partido se puso a modo para los locales desde el primer minuto de juego luego de una combinación por la banda derecha que Phil Foden remató dentro del área para el 1-0, el gol fue una carga mental para Leeds que no podía hacer otra cosa más que intentar defenderse.

Josko Gvardiol aumentó la diferencia a los 25 minutos y los ‘Cityzens’ parecían tener el control y el partido en las manos, pero los ‘Whites’ se transformaron tras el descanso y se metieron al juego con un gol de Dominic Calvert Lewin al 49.

El City no pudo darle la puntilla a los visitantes y estos se encontraron con un penal a los 67 minutos. Gianluigi Donnarumma atajó la pena máxima, pero Lukas Nmecha tomó el rechace del italiano y lo mandó a las redes.

El empate no le servía a los de Guardiola que se fueron sobre la portería de Lucas Perri en busca del gol de la victoria que cayó al 90 con un disparo de Foden que sostuvo a los ‘Cityzens’ en la pelea por el título.