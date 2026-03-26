Rodri le abre la puerta al Real Madrid

Reuters

El mediocampista del Manchester City Rodri dejó la puerta abierta a un posible fichaje por el Real Madrid al entrar en el último año de su contrato con el club de la Premier League, afirmando que no puede rechazar a los mejores equipos del mundo y que le atraería volver a La Liga.

El madrileño de 29 años comenzó su carrera profesional en el Villarreal, antes de fichar por el Atlético de Madrid en 2018. Un año más tarde se trasladó al City y, desde entonces, ha disfrutado de una etapa de gran éxito en Inglaterra, en la que ha ganado una Champions League y cuatro títulos de la Premier, entre otros muchos trofeos importantes.

"¿Si me gustaría volver a jugar en España y en Madrid en La Liga? Me gustaría volver, sí. Evidentemente (...) Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar".

Rodri, que está recuperando su mejor estado de forma tras romperse el ligamento cruzado anterior en 2024, afirmó que haber jugado en el Atlético no le impediría fichar por su rival capitalino.

Entre los exjugadores "Colchoneros" que han dado ese salto se encuentran el arquero Thibaut Courtois y el delantero Álvaro Morata.

"Hay más jugadores que han hecho ese camino. No directamente, con el tiempo. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo".

Asimismo, también restó importancia a cualquier insinuación de rivalidad con Vinícius Jr. tras el boicot del Real Madrid a la ceremonia del Ballon d'Or de 2024, cuando el centrocampista del City ganó el premio por delante del extremo brasileño.

"Creo que quisieron enfrentarnos a Vinícius y a mí y para nada (...) Yo siento un gran respeto por él, por todo lo que hizo además ese año (...) al final son otras personas, terceras personas las que deciden quién gana en Ballon d'Or".