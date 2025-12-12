Publicación: viernes 12 de diciembre de 2025

Redacción FOX Deportes

El regreso de Rodri sigue siendo una incógnita

El mediocampista lleva dos meses lesionado.

Las malas noticias continúan para Rodri, pues se perderá otro encuentro con el Manchester City, esta vez ante el Crystal Palace.

En conferencia de prensa previa a la Jornada 16 de la Premier League, Kolo Toure, asistente de Pep Guardiola, reconoció que el español aún no está en forma:

“Rodri está entrenando bien y su rehabilitación va por buen camino. Cada vez se ve mejor y mejor. Sin embargo, no lo veremos el fin de semana, está en el proceso de regresar”.

El mediocampista se lesionó los isquiotibiales hace dos meses en el partido contra Brentford.

Rodri ofreció el Ballon d'Or a la afición de Manchester City

Rodri ofreció el Ballon d'Or a la afición de Manchester City
El mediocampista presentó el Balón de Oro a la afición del City previo al duelo contra Tottenham
El español fue recibido con una gran ovación
El mejor jugador del mundo fue recibido entre fuegos artificiales y levantó el trofeo
Rodri besó el Balón de Oro

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS