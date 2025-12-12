El regreso de Rodri sigue siendo una incógnita

Redacción FOX Deportes

Las malas noticias continúan para Rodri, pues se perderá otro encuentro con el Manchester City, esta vez ante el Crystal Palace.

En conferencia de prensa previa a la Jornada 16 de la Premier League, Kolo Toure, asistente de Pep Guardiola, reconoció que el español aún no está en forma:

“Rodri está entrenando bien y su rehabilitación va por buen camino. Cada vez se ve mejor y mejor. Sin embargo, no lo veremos el fin de semana, está en el proceso de regresar”.

El mediocampista se lesionó los isquiotibiales hace dos meses en el partido contra Brentford.