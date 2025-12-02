Manchester City ganó y dio un paso más en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City derrotó 5-4 a Fulham y dormirá cerca de Arsenal que sigue liderando la Premier League, la victoria obliga al conjunto londinense a ganar a Brentford para recuperar la ventaja de cinco puntos sobre los ‘Cityzens’ que llegan a diciembre con ganas de robarse el liderato.

El City tiene claro su objetivo, marcar distancia con Chelsea y seguir de cerca los pasos de Arsenal, solo ganando podrá llevar a cabo el plan y ante Fulham consiguió su segunda victoria consecutiva, aunque sufrió más de la cuenta porque tenía una ventaja de cuatro goles que perdió en 20 minutos.

Erling Haaland anotó su gol 100 en la Premier League a los 17 minutos luego de inicio dominado por los visitantes y Fulham reaccionó con un disparo de Smith-Rowe que atajó Gianluigi Donnarumma, no se puede perdonar a un equipo como los ‘Skyblues’ porque sintieron presión y salieron del problema aumentando la ventaja.

Tijjani Reijnders marcó el segundo de los ‘Cityzens’ tras un asistencia del ‘Androide’ y Phil Foden parecía dejar sentenciado el partido con el 3-0 al 43 que redondeaba una primera mitad perfecta del City, pero Smith Rowe sacó de terapia intensiva a los locales recortando distancias al 45+2.

Foden a los tres minutos de la parte complementaria y un autogol de Sander Berge al 54 le bajaron las revoluciones al equipo de Guardiola que en un abrir y cerrar de ojos recibió tres goles. Alex Iwobi metió a los ‘Cottaggers’ en el partido y un doblete Samuel Chukwueze asfixió al City.

Los tres puntos costaron más de la cuenta para los ‘Cityzens’ que deben cerrar una semana perfecta el próximo sábado ante Sunderland para seguir a la caza de Arsenal.