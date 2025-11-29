Oscar Sandoval
Partidazo entre Chelsea y Arsenal en la Premier League
El más favorecido por el empate es el City que recortó distancias
Chelsea y Arsenal empataron en un derbi londinense intenso que cambió a los 38 minutos con la expulsión de Moisés Caicedo, aún así, los locales se pusieron al frente en el marcador, pero no aguantaron ante la insistencia de los ‘Gunners’ a los que les faltó futbol para sentenciar el partido en la parte final.
El partido de la jornada en la Premier League estuvo a la altura de lo que se esperaba, se enfrentaban el primero y segundo lugar de la tabla que no rehuyeron a la responsabilidad y salieron a buscar la victoria, al final repartieron puntos y Manchester City lo celebra.
Robert Sánchez mantuvo a los ‘Blues’ en el partido, el portero fue determinante para mantener su portería en cero en los primeros 45 minutos luego de dos remates a boca jarro de parte de los visitantes que recibieron una dosis de su propia medicina al inicio de la segunda mitad.
Chelsea se adelantó en el marcador en un tiro de esquina con un remate de cabeza de Trevor Chalobah quien se adelantó a la defensa rival para peinar el esférico en el primer poste y mandarlo al segundo, un gol de vestidor que obligó a Arsenal a dar un paso al frente.
Los visitantes comenzaron a ser más ofensivos y consiguieron el 1-1 a los 59 minutos por medio de Mikel Merino. El partido quedó en el aire, sin embargo, ninguno de los dos equipos pudo evitar un empate que deja al City a cinco puntos de Arsenal y a Chelsea a seis unidades del líder.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT