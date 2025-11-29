Partidazo entre Chelsea y Arsenal en la Premier League

Oscar Sandoval

Chelsea y Arsenal empataron en un derbi londinense intenso que cambió a los 38 minutos con la expulsión de Moisés Caicedo, aún así, los locales se pusieron al frente en el marcador, pero no aguantaron ante la insistencia de los ‘Gunners’ a los que les faltó futbol para sentenciar el partido en la parte final.

El partido de la jornada en la Premier League estuvo a la altura de lo que se esperaba, se enfrentaban el primero y segundo lugar de la tabla que no rehuyeron a la responsabilidad y salieron a buscar la victoria, al final repartieron puntos y Manchester City lo celebra.

Robert Sánchez mantuvo a los ‘Blues’ en el partido, el portero fue determinante para mantener su portería en cero en los primeros 45 minutos luego de dos remates a boca jarro de parte de los visitantes que recibieron una dosis de su propia medicina al inicio de la segunda mitad.

We come from behind to earn a point at Stamford Bridge. pic.twitter.com/efLgHAahdm — Arsenal (@Arsenal) November 30, 2025

Chelsea se adelantó en el marcador en un tiro de esquina con un remate de cabeza de Trevor Chalobah quien se adelantó a la defensa rival para peinar el esférico en el primer poste y mandarlo al segundo, un gol de vestidor que obligó a Arsenal a dar un paso al frente.

Los visitantes comenzaron a ser más ofensivos y consiguieron el 1-1 a los 59 minutos por medio de Mikel Merino. El partido quedó en el aire, sin embargo, ninguno de los dos equipos pudo evitar un empate que deja al City a cinco puntos de Arsenal y a Chelsea a seis unidades del líder.