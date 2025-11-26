Arsenal venció a Bayern Munich y voló al liderato de la Champions League

Oscar Sandoval

Arsenal le pasó por encima a Bayern Munich que dejó el invicto en la Champions League y sin poner objeción porque los ‘Gunners’ fueron mejores y lo demostraron con un resultado que los deja en lo más alto de la clasificación continental con 15 unidades y paso perfecto.

ANOTHER BIG EUROPEAN WIN IN THE BOOKS ✅ pic.twitter.com/8bEDZ1BcEL — Arsenal (@Arsenal) November 26, 2025

El equipo de Mikel Arteta se quedó con ganas de más en la Liga de Campeones después de caer en semifinales la temporada pasada, comenzó con un paso arrollador de cinco victorias y la última de forma contundente ante un todo poderoso como el equipo ‘Bávaro’ que confirma su candidatura al título.

El inicio de la primera mitad fue cerrado, con pocas ocasiones de gol y fue hasta pasados los 20 minutos que Arsenal pudo imponer condiciones con la especialidad de la casa, un remate de cabeza en el área tras una jugada prefabricada en un tiro de esquina.

We suffer our first defeat of the season.



Tough result, but we'll keep our heads up ❤️🤍 pic.twitter.com/vZpKfcc5ga — FC Bayern (@FCBayernEN) November 26, 2025

Hay clubes a nivel Europa que pueden despertar en cualquier momento para sacar a flote su grandeza y uno de ellos es Bayern Munich que reaccionó al 32 con un tanto del juvenil Lennart Karl quien terminó con la imbatibilidad de los ‘Gunners’ en el torneo y dejó todo abierto para la segunda mitad.

Los locales no dejaron el futuro a su suerte y arrollaron al conjunto ‘Bávaro’ que sufrió en cada tiro de esquina o saque de banda hasta que Noni Madueke sacudió a los visitantes al 69 y Gabriel Martinelli sentenció la batalla para dejar a Arsenal hasta arriba de la tabla y soñando con la ‘Orejona’.