Publicación: lunes 20 de abril de 2026

EFE

El Bournemouth ficha a Marco Rose como sustituto de Andoni Iraola

El técnico alemán es el nuevo líder de los 'Cherries'.

El Bournemouth confirmó este lunes a Marco Rose como sustituto de Andoni Iraola en el cargo de entrenador a final de temporada, cuando acabe el contrato del español.

Iraola, que ha llevado al Bournemouth a la salvación en tres temporadas consecutivas, informó la semana pasada de su decisión de abandonar el club cuando finalice en junio su contrato.

No fue una decisión que tomó por sorpresa a los 'Cherries', que ya sabían de la posibilidad de que Iraola se fuera, y tenían ideado un plan para reemplazarle y que se comenzó a cerrar a partir del anuncio del español.

Bournemouth ganó en la Premier League sin Julián Araujo

Bournemouth 3-1 Southampton
Evanilson anotó el 1-0 a favor de los locales a los 17 minutos
Los 'Cherries' consiguieron su segunda victoria de la temporada
Julián Araujo no jugó y se quedó todo el duelo en la banca
Dango Ouattara aumentó la ventaja al 32
Antoine Semenyo cerró la cuenta a los 39 minutos tras una primera parte perfecta del conjunto local
Bournemouth es el onceavo lugar de la Premier League con 8 puntos

El alemán era uno de los candidatos al puesto junto a Íñigo Pérez, del Rayo Vallecano, y Kieran McKenna, del Ipswich Town.

A sus 49 años, Rose, que fue despedido del RB Leipzig en marzo del año pasado y estaba sin club desde entonces, vivirá su primera aventura en la Premier League.

El Bournemouth dijo en un comunicado:

"El club sigue concentrado en acabar esta temporada lo mejor posible, con los jugadores y el cuerpo técnico que continúa demostrando un compromiso completo para lograr resultados positivos y seguir con la racha actual de 13 partidos sin perder".

El Bournemouth, que suma dos victorias consecutivas tras vencer al Arsenal y al Newcastle United, está cerca de sellar la primera clasificación a Europa de su historia.

Son octavos, con 48 puntos, los mismos que el Brentford y el Chelsea, que están por encima suyo por diferencia de goles.

Arsenal tropezó ante Bournemouth en la Premier League

Arsenal tropezó ante Bournemouth en la Premier League
Declan Rice adelantó a los locales luego de definir con el arco vacío
Tercer gol del mediocampista inglés esta temporada en la Premier League
Rice acumulaba seis partidos sin anotar
Dean Huijsen emparejó los cartones a los 65 minutos
Bournemouth es octavo lugar de la tabla con 53 puntos
Evanilson anotó el gol de la victoria al 75
Arsenal perdió 2-1 contra Bournemouth y sumó su segundo partido sin ganar en la Premier League

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS