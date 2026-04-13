Publicación: martes 14 de abril de 2026

EFE

Andoni Iraola le dice adiós al Bournemouth

El técnico español se despedirá con "honor" al final de la temporada.

El español Andoni Iraola, que confirmó este martes su marcha del Bournemouth, aseguró que ha sido un "honor" dirigir a este equipo y que era el momento "adecuado" para irse.

Iraola se marchará del Bournemouth a final de la temporada tras cuatro cursos en el equipo, siempre asegurando la permanencia del equipo y acercándolo a la primera clasificación a Europa de su historia.

"Ha sido un honor dirigir al Bournemouth y estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos. Estoy muy agradecido a los jugadores y a todos los trabajadores con los que he compartido este tiempo".

Liverpool enlazó su quinto partido sin ganar en la Premier League

Bournemouth 3-2 Liverpool
Evanilson marcó el 1-0 a los 26 minutos
Alejandro Jiménez amplió la distancia al 33
Bournemouth se puso 2-0 por delante
Virgil van Dijk recortó distancias antes del medio tiempo
Liverpool enlazó su quinto partido sin ganar en la Premier League
Dominik Szoboszlai anotó el 2-2 a 10 minutos del final
Bournemouth derrotó 3-2 a Liverpool en un juego lleno de emociones al estilo Premier League
Amine Adli marcó el gol de la victoria al 90+5
Bournemouth derrotó 3-2 a Liverpool en un juego lleno de emociones al estilo Premier League
"También a los aficionados, que han demostrado su fantástico apoyo tanto a mí como el equipo, siempre les estaré agradecido. Creo que este es el momento adecuado para irme, pero siempre guardaré estos recuerdos conmigo".

El presidente del Bournemouth, Bill Foley, aseguró que Iraola ha sido "instrumental" en los éxitos del equipo en los tres últimos años y que ha traído "innovación, intensidad y una filosofía clara" que ha elevado el techo del equipo tanto dentro como fuera del campo.

"Estamos muy agradecidos de su liderazgo y siempre tendremos grandes recuerdos de nuestro tiempo trabajando juntos, así como de todo lo que hemos conseguido".

Bournemouth ganó en la Premier League sin Julián Araujo

Bournemouth 3-1 Southampton
Evanilson anotó el 1-0 a favor de los locales a los 17 minutos
Los 'Cherries' consiguieron su segunda victoria de la temporada
Julián Araujo no jugó y se quedó todo el duelo en la banca
Dango Ouattara aumentó la ventaja al 32
Antoine Semenyo cerró la cuenta a los 39 minutos tras una primera parte perfecta del conjunto local
Bournemouth es el onceavo lugar de la Premier League con 8 puntos

Tiago Pinto, director deportivo del Bournemouth, se declaró un admirador del técnico español, tanto en su faceta laboral como deportiva.

"Su atención al detalle, su inteligencia táctica y su habilidad para sacar lo mejor de los jugadores es algo que podíamos ver cada día", concluyó.

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